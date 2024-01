Pet kratkih filmov o brezmejnosti

Pripovedovanje zgodb o čezmejnem goriškem prostoru, identiteti, tradicijah in zgodovinski dediščini s kratkimi filmi, s katerimi bi še okrepili povezanost Nove Gorice in Gorice v projektu GO! 2025. To je cilj razpisa Corti senza confine (Kratki filmi brez meja), ki ga je objavil deželni zavod Film Commission ob podpori deželne direkcije za kulturo in šport Furlanije - Julijske krajine. Razpis predvideva dodelitev prispevkov za snemanje petih igranih ali animiranih kratkometražcev, ki naj pripovedujejo o Gorici in čezmejnem ozemlju ter njegovih vrednotah, zgodovini in posebnostih. »Kratki filmi brez meja je še en projekt, ki nastaja na poti do Evropske prestolnice kulture 2025. Gre za edinstveno priložnost za raziskovanje teme meje, ki v FJK ni samo geografska ločnica, temveč tudi kraj srečevanja in kulturne izmenjave,« je povedal Mario Anzil, podpredsednike dežele FJK in pristojni za kulturo v deželnem odboru.

Po besedah deželnega odbornika za proizvodne dejavnosti in turizem Sergia Emidia Binija bodo s tem razpisom hkrati spodbujali avdiovizualni sektor, ki z vse večjim zanimanjem gleda na FJK, in promovirali projekt GO! 2025, ki je za goriški in širši deželni prostor velika priložnost tudi iz turističnega vidika. »Filmske produkcije odigravajo namreč čedalje večjo vlogo na področju komunikacije in promocije raznih destinacij. Kako veliki so učinki, pove sam podatek, da so filmske produkcije v letu 2023 v naši deželi ustvarile več kot 35 milijonov evrov prometa,« je poudaril Bini.

Kratki filmi bodo morali pripovedovati »izvirne zgodbe, povezane s konceptom odsotnosti meja«, dolgi bodo morali biti med 10 in 20 minut. Začeti in zaključiti se bodo morali na skupnem trgu dveh Goric. Prijavijo se lahko podjetja iz držav EU, držav kandidatk in potencialnih kandidatk ter držav EFTA. Projekt je del programa Evropske prestolnice kulture 2025. Več informacij na spletni strani http://fvgfilmcommission.com.