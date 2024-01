Pet milijonov evrov za goriški prostor

V letu 2024 bo Fundacija Goriške hranilnice za projekte in druge prispevke na Goriškem namenila 5 milijonov evrov. Predvideno vsoto je pred kratkim sprejel upravni odbor fundacije, goriškemu območju bodo namenili 1,5 milijona evrov več kot lani, ko je bilo za razna društva in projekte na voljo 3,5 milijona evrov.

»Glede na rastoče potrebe in dejstvo, da se bližamo trenutku, ko bosta Gorica in Nova Gorica postali Evropska prestolnica kulture, smo se odločili, da goriškemu območju dodelimo več sredstev,« je dejal predsednik Fundacije Goriške hranilnice Alberto Bergamin. Za izobraževanje bodo namenili 1,15 milijona evrov, za socialo 1,27 milijona evrov, za trajnosti razvoj goriškega prostora pa 2,58 milijona evra. Podpirali bodo inovativne projekte in take, ki promovirajo kulturno in krajinsko dediščino. Prizadevali si bodo tudi za razvoj turizma in podjetništva ter za socialno inkluzijo. Kultura bo pri vsem tem seveda ključna, je izpostavil Bergamin.

»Med glavnimi načrti za leto 2024 je priprava razstave, ki bo s pomočjo digitalnih panojev prikazala goriško zgodovino,« je dodala direktorica fundacije Rossella Digiusto. Razstavo bodo uredili v razstavnih prostorih Fundacije Goriške hranilnice, t. i. Smart space. Tisočletno goriško zgodovino bo obravnavala v štirih sklopih: srednjeveško zgodovino Gorice, razvoj mesta za čaas Habsburžanov, obdobje 19. stoletja vse do prve svetovne vojne in še 20. stoletje do leta 2007. Odprli bodo tudi muzej bonifikacije v Štarancanu ter dve novi točki Carigo Green Point v Goriških Brdih in v Gradežu. »Seveda bomo tudi v novem letu nudili subvencije za vpisovanje otrok v poletna središča in na športne dejavnosti,« je še zagotovila Digiusto.