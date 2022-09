Pet ponudb za skupni trg

»Prejeli smo pet ponudb. V roku enega tedna, desetih dni bomo preverili, ali odgovarjajo vsem zahtevam, zatem bomo ponudnike povabili, naj oddajo še ekonomske ponudbe,« pojasnjuje namestnik direktorja Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje Tomaž Konrad glede javnega obvestila za pripravo študije tehnične in ekonomske izvedljivosti projekta revitalizacije Trga Evrope / Transalpina. Rok za vložitev ponudb je zapadel v torek, sicer so morali nosilci interesa poleg priprave končnega in izvedbenega načrta tudi pojasniti, kako bodo poskrbeli za vodenje gradbišča in koordinacijo varnosti med projektiranjem in izvedbo del. Podjetje, ki ga bodo izbrali ob zaključku preverjanja ekonomskih ponudb, bo imelo na razpolago 120 dni časa za predstavitev končnega načrta oz. 90 zaporedni koledarskih dni za projekt za gradbeno dovoljenje in 60 koledarskih dni za izvršilni projekt.