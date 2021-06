Peticija proti enosmernemu Korzu še vedno brez uradnega odgovora

Peticija proti enosmernemu Korzu Italia, ki jo je podpisalo 2108 ljudi, še vedno ni dobila uradnega odgovora. V ponedeljek, 7. junija, je minilo točno 90 dni, ki jih ima občinska uprava na voljo na podlagi občinskega statuta zato, da glede peticije nekaj sklene. Točneje bi uprava morala predložiti peticijo v vpogled »pristojnemu organu«. V primeru peticije za ponovno vzpostavitev enosmernega Korza Italia naj bi »pristojni organ« bila posebna komisija.

Pobudniki peticije – Rossella Dosso, Luca Michelutti in Giulia Roldo – so v ponedeljek pisno opozorili župana Rodolfa Ziberno, da se omenjena komisija ni nikoli sestala. Pred nekaj tedni se je v zvezi s Korzom Italia sestal odbor, ki pa »po besedah samega predsednika, Sergia Cosme, ni imel nobene veze s komisijo, ki bi se morala ukvarjati s peticijo«. V sklopu omenjenega sestanka so svoje stališče glede najboljše prometne usmeritve Korza Italia predstavili razni nosilci interesa, od trgovcev, okoljevarstvenikov, združenj kolesarjev in pa pobudnikov peticije, ki jo je podpisalo več kot 2000 ljudi. Komisija pa občinskemu odboru doslej ni posredovala predlogov o možnih naslednjih korakih. Pobudniki peticije poudarjajo, da so kljub raznim člankom na krajevnih časopisih, na katerih se izraža podpora kolesarski stezi, edini, ki so res izrazili svoje mnenje kljub omejitvam zaradi covida tisti, ki so podpisali peticijo. Nadalje še poudarjajo, da je 2108 oseb izrazilo zaupanje pobudnikom peticije, marsikdo izmed teh pa tudi v župana, po besedah pobudnikov. »Razlika je v tem, da mi še naprej poslušamo naše podpisnike in peljemo naprej njihovo voljo,« zaključujejo pobudniki in županu svetujejo, naj naredi isto.Župan Rodolfo Ziberna je po sestanku, na katerem so nosilci interesa predstavili svoje mnenje, izjavil, da se bodo o ureditvi Korza Italia izrekli občani. Med možnimi rešitvami naj bi bila tudi spletna anketa, za izvedbo katere naj bi bilo potrebnih približno sedem tisoč evrov.