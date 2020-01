»Petje himne X Mas ni kaznivo dejanje, rimski pozdrav pa je folklorna gesta«

Petje himne oddelka X Mas ni kaznivo dejanje. Tako je razsodil goriški sodnik Carlo Isidoro Colombo ob zaključku postopka, ki ga je leta 2018 sprožila zveza ANPI-VZPI s prijavo občinskih svetnikov Serenelle Ferrari in Fabia Gentileja.

Sodnik je v razsodbi zapisal, da »komemoracija enote X Mas ne more biti obravnavana kot fašistična svečanost, saj si njeni udeleženci prizadevajo zgolj ohranjati spomin na vojake, ki so padli v bitki pred več kot sedemdesetimi leti«. Poleg tega je sodnik razsodil, da »petje himne enote X Mas ne predstavlja kaznivega dejanja, saj za razliko od drugih takratnih pesmi ne vsebuje nobene omembe fašizma oz. rasističnih in totalitarnih ideologij«. Sodnik je tudi ocenil, da je rimski pozdrav, s katerim Fabio Gentile potrjuje svojo navzočnost na začetku zasedanj občinskega sveta, folklorna gesta, ki je morda po nepotrebnem provokativna, po drugi strani pa nikakor ne ogroža principov, ki jih varuje pravni red.