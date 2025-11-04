Petjezični manifest za mir

Spremeniti »spomin meje v seme prihodnosti« je cilj Goriškega manifesta za mir, ki so ga ob koncu festivala medverskega dialoga Terre di Pace v nedeljo podpisali predstavniki petih verskih skupnosti. V Avditoriju furlanske kulture so dokument podpisali Flavio Pace (katoliška cerkev), Alvise Riccato (islam), rabin Ariel Haddad (judovska skupnost), pastorica Dorothea Müller (metodistična cerkev) in Anne Maria Haddad Tschabold (budistični inštitut Soka Gakkai). Manifest, napisan v petih jezikih, temelji na dialogu, pluralizmu, solidarnosti in skrbi za okolje ter spodbuja ustanovitev stalnega medverskega omizja, ki ga bo sprva gostila goriška mestna hiša. »Naj bo medkulturni in medverski dialog vsakodnevno orodje za zmanjševanje nasprotovanj,« piše v dokumentu. Slovesnost podpisa je zaključila pet dni razprav, koncertov in predstav, ki so poudarili pomen dialoga. Župan Ziberna je izpostavil, da mir izhaja iz odnosov, ne iz pogodb, odbornica Patrizia Artico pa je poudarila vlogo Gorice kot mostu med narodi.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.