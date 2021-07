Kinoatelje bo letošnjo nagrado Darko Bratina 2021 podelil direktorju fotografije Petru Zeitlingerju. Retrospektivo del v Pragi rojenega avstrijskega filmarja si bo mogoče ogledati med 18. in 22. oktobrom na čezmejnem filmskem festivalu Poklon viziji / Omaggio a una visione / Tribute to a vision, ki bo potekal v sedmih festivalskih mestih – Gorica, Nova Gorica, Trst, Izola, Špeter, Videm in Ljubljana. V goriški Hiši filma bo Zeitlinger v sredo, 20. oktobra, vodil tudi celodnevni masterclass.