Pevke vokalne skupine je navdihnilo sotočje

V sklopu cikla prireditev Junijski večeri, ki jih Občina Sovodnje prireja v sodelovanju z vaškimi društvi, so minulo sredo v Kulturnem domu Jožefa Češčuta v Sovodnjah priredili zaključni koncert zborov, ki delujejo pod okriljem domačega kulturnega društva.

Na večeru z naslovom Od kapljice do sotočja sta nastopila otroški pevski zbor KD Sovodnje pod vodstvom Tine Balta in novonastala dekliško-ženska vokalna skupina pod vodstvom Jane Drassich, ki so jo ob priložnosti tudi poimenovali. Naneslo je, da so v letošnjem letu otroški pevski zbor sestavljale samo deklice, tako da je bil večer v celoti žensko obarvan. Koncert je povezovala Romina Cijan.

Otroški pevski zbor KD Sovodnje je med letom redno vadil ob sobotah zjutraj v dveh skupinah. Prva skupina je bila namenjena otrokom iz vrtca in osnovnošolcem do drugega razreda, v drugi skupini so se petja učili otroci do petega razreda osnovne šole in srednješolci, če bi se kdo želel pridružiti.

Zborček pridno nastopal

Pod vodstvom Tine Balta in Jane Drassich je letos zborček nastopil na martinovanju, božičnici, mali Prešernovi proslavi, na reviji Zlata grla in na svečanosti pri vaškem spomeniku ob 25. aprilu. Na sredinem koncertu so deklice zapele sedem skladb, in sicer Dober dan Jane Drassich, slovensko ljudsko Kaplja kapljica, skladbo Ob morju na besedilo Mirana Košute in v priredbi Jane Drassich in ljudsko Dajte, dajte v priredbi Jane Drassich.

Ob petju in kitarski spremljavi Tine Balta so nato zapele Smolarjevo Da prijazna bodo jutra, ob koncu pa še pesem Boljši svet Jane Drassich in Kekčevo pesem. Zbor je vodila Tina Balta, na klavir je spremljala Jana Drassich.

Skupaj pojejo od decembra

Dekliško-ženska vokalna skupina, ki jo vodi Jana Drassich, se je oblikovala decembra lani. Po nekaj mesecih je zbor že nastopil na Primorski poje, zapel na defileju poročnih oblek, ki ga je priredilo Kulturno društvo Sovodnje, ob 25. aprilu pa je se poklonil tudi ob spomeniku padlim.

Po nastanku zbora se je porodilo vprašanje, kako bi skupino imenovali: med pevkami so nastale razne ideje, na koncu pa je izbira padla na dve imeni. Prvo, in sicer dekliško-ženska vokalna skupina Sovodenjke, je vezano na tradicijo, drugo pa, dekliško-ženska vokalna skupina Confluens se nanaša na latinsko varianto besede sotočje oz. Sovodnje. Dekleta so anonimno volila, izid pa je bil izenačen, tako da je zadnja beseda padla na dirigentko. Kot so razkrili ob koncu glasbenega večera, je izbira padla na ime dekliško-ženska vokalna skupina Confluens.

Novonastala dekliško-ženska vokalna skupina Confluens je tako na sredinem večeru pod vodstvom Jane Drassich in ob klavirski spremljavi Nikol Zotti zapela Lennonovo Let it be, ljudsko Ča to šuška v priredbi Rudija Bučarja, Kogojevo Dan najlepših sanj, pesem Michaela Jacksona Black or white in skladbo skupine The Chordettes Lollipop v priredbi Andrejke Možina.

Ob koncu sta pevska zbora zapela skupno pesem, in sicer Glasba naj te objame Katje Gruber.