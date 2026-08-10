»Piazza del Cristo« kmalu brez Križanega

Oširek med Favettijevo ulico (nekdanja Kočijaška ulica) in Ulico Corsica v Gorici je v ljudski toponimiji znan tudi kot Piazza del Cristo. Verjetno je ime nastalo zaradi znamenja, v zid vgrajene podobe Križanega.

Podoba, slikana na omet, vidno propada, saj so bile stare stavbe pred kakšnim letom porušene, na ruševinah, kjer bo domnevno zgrajena nova zgradba, je ostal le približno tri metre visok in okrog pet metrov širok zid, kjer je »ujeta« podoba, ki pa jo že prerašča srobot in strehe ni.

Zidna poslikava je po vsej verjetnosti nastala v devetnajstem stoletju in nima posebne umetniške vrednosti, je pa objekt, ki je povezan s preteklostjo mesta in posebej tega dela. Nekdo pred kapelico še zmeraj nosi cvetje.

»Povero Cristo« bi vzdihnili nekdanji prebivalci tega dela predela mesta.