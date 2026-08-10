Po požaru ob Napoleonski cesti nadzirajo pogorišče

Včeraj zjutraj so openski gasilci okoli 6.30 začeli z gašenjem požara ob Napoleonski cesti, pešpoti, ki povezuje openski Obelisk z Vejno oziroma Prosekom.

Gasilcem je uspelo omejiti pogorišče na približno 3000 kvadratnih metrov, preden bi se zublji približali brežini. Če bi se ogenj namreč začel širiti v smeri Trsta, bi to zelo otežilo gašenje.

Po gašenju so se gasilci s pomočjo gozdarskih policistov in prostovoljcev civilne zaščite lotili sanacije območja. Ta je bila včeraj še v teku, danes naj bi pristojne službe še nadzirale območje.

Medijski portal nordest24 pa poroča, da so neznanci okradli gozdarske policiste, ki so pomagali pri gašenju oziroma sanaciji požara. Neznanci so razbili šipe vozil gozdarskih policistov in odtujili nekaj predmetov. Zaenkrat ni znano, kolikšna je vrednost plena.