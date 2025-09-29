Picasso in drugi mojstri v Gorici za mir

Mojstrovine Picassa, Canove, Rodina, Rubensa, Gauguina, Raffaella, Manzuja in drugih velikih umetnikov, ki so zaznamovali človeški imaginarij, bodo od 8. novembra do 8. februarja 2026 spregovorila o mejah, vojnah in miru v goriški cerkvi sv. Karla in sosednji semeniški stavbi, kjer goriška nadškofija v sodelovanju z Občino Gorica, kulturnim združenjem San Floriano (Illegio), Ministrstvom za kulturo, Deželo Furlanijo - Julijsko krajino in Fundacijo Goriške hranilnice prireja razstavo Sul confine della Pace - La grande bellezza scuote il mondo in fiamme.

Bolj kot za razstavo, je na današnji predstavitvi pojasnil duhovnik Alessio Geretti, kustos razstav Illegio in odgovorni pri Svetem sedežu za umetnostne dogodke jubileja 2025, gre za pravi »umetniški G7« in meditativno potovanje, ki bo udeležence spodbujalo k razmišljanju o človeških in fizičnih mejah, razvoju umetniškega prikaza vojn ter možnostih premoščanja konfliktov, srečevanja in sprave. Med enajstimi umetninami, ki bodo na ogled, bo originalni kartonasti model Guernice, na podlagi katere je bila izdelana velika tapiserija, ki od leta 1985 visi ob vhodu v dvorano, kjer zaseda varnostni svet Združenih narodov. Model je leta 1955 izdelal sam Picasso, tapiserijo pa Jacqueline de la Baume-Dürrbach po naročilu Nelsona Rockefellerja. Z razstavo želi nadškofija obeležiti Jubilej 2025 in hkrati z odmevnim umetniškim in mirovniškim sporočilom skleniti leto, v katerem je Gorica skupaj z Novo Gorico nosilka naslova Evropska prestolnica kulture.