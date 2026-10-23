Pika Nogavička je v Štandrežu dobila svoj vrt

V vrtcu Pika Nogavička v Štandrežu so včeraj pripravili Pikin jesenski praznik, s katerim so proslavili zaključek večletnega projekta urejanja vrtčevskega vrta. Praznovanja so se udeležili otroci oddelkov medvedkov, veveric in pikapolonic, učenci prvega razreda Osnovne šole Frana Erjavca ter številni gostje, ki so prispevali k uresničitvi projekta.

Po pozdravu vzgojiteljice Katrin Sedmach so otroci zapeli vrtčevsko himno in jesenske pesmi ter zaplesali Pikin ples. Gostom so podarili ročno izdelane dišeče vrečke sivke in obeske. Vzgojiteljica Valentina Tul, odgovorna za projekt, se je zahvalila ravnateljici Lučki Križmančič, predsedniku društva Skultura 2001 Marjanu Brescii ter Lorenzu Rigonatu z goriške občine, ki je z Alešem Markovičem pomagal pri urejanju gredic in vodne napeljave. Zahvala je bila namenjena tudi podjetju Coveme, Marjanu Cingerliju, Mariu Mucciju, vrtnarju Danieleju Scalonu, predsedniku skupnosti La Tempesta Alessandru Sartoriju, gozdarski službi, podjetju Isambiente, predsednici združenja Legambiente Anni Marii Tomasich in občinski odbornici Silvani Romano.

Otroci so pripravili razstavo slik pridelane zelenjave in fotografij nastajanja vrta, gostje pa so si ogledali urejene gredice. Projekt je tako povezal vrtec, šolo in širšo krajevno skupnost ter pokazal pomen sodelovanja in spoznavanja narave že v zgodnjem otroštvu.Pri projektu so ob že omenjenih sodelovale vzgojiteljice Katja Bandelli, Daria Sfiligoi, Vanja Batistič, Petra Frandolič, Martina Musig in Nataša Muzic ter šolske sodelavke Serena Zorn, Bogdana Maraž in Erika Tomsic.