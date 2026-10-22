Zdravljica in Mamelijeva himna v izvedbi trobilnega kvinteta pihalnega orkestra slovenske policije sta uvedli popoldansko spominsko slovesnost v Rižarni ob skorajšnjem dnevu mrtvih. Spominu na umrle se je tako kot vsako leto poklonila delegacija iz Republike Slovenije na čelu z Asto Vrečko, poslanko v državnem zboru in koordinatorico Levice. Pred poklonom v Rižarni se je nekdanja ministrica za kulturo mudila na gmajni pri Bazovici, kjer je položila venec ob obeležje bazoviških junakov. Druge slovenske delegacije pa so položile vence pred spomenike na Tržaškem.

Venec na ploščad Rižarne, kjer je nekoč stala krematorijska peč, so v imenu Republike Slovenije položili pripadniki garde Slovenske vojske. Na častni straži so stali praporščaki Društva Tigr Primorske, Zveze združenj borcev za vrednote NOB, veteranov vojne za Slovenijo in veteranov slovenske policije.

»Vsakoletni spomin je več kot nujen,« je svoj nagovor uvedla Asta Vrečko, »Slovenci so trpeli pod fašizmom, vzeli so jim kulturo in jezik. Njihovega trpljenja se spominjamo s ponižnostjo in spoštovanjem, v kraju, kjer je umrlo med tri in štiri tisoč Slovencev.« Ne le spomin, po mnenju Vrečkove je pomemben tudi ponos do tega, kar so nam padli v Rižarni priborili s svojim bojem.