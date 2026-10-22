Od lokalne pobude do evropske ambicije

»Naj kraji, ki so bili nekoč priče neizmernemu trpljenju, postanejo trajno sporočilo miru in opomin, da mir ni samoumeven, temveč skupna odgovornost, ki jo moramo negovati in ohranjati za prihodnje rodove.« S temi besedami je predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar sklenila svoj govor na zaključnem dogodku evropskega projekta GOV4PeaCE, ki je včeraj pod njenim častnim pokroviteljstvom potekal v EPICentru v Novi Gorici. Projekt, ki združuje 11 partnerjev iz šestih držav, je namenjen skupnemu upravljanju dediščine prve svetovne vojne, pri čemer zgodovinskih krajev ne obravnava zgolj kot prostorov spomina na tragično preteklost, temveč tudi kot priložnost za povezovanje ljudi, krepitev miru in gradnjo skupne evropske prihodnosti.

Ob tej priložnosti je bil tudi podpisan memorandum o transnacionalnem kulturnem, izobraževalnem in strokovnem sodelovanju pri upravljanju dediščine prve svetovne vojne. Včeraj ga je podpisalo 30 organizacij iz 11 evropskih držav. Podpisniki so potrdili zavezanost nadaljnjemu sodelovanju tudi po zaključku projekta GOV4PeaCE. Obenem pa so se zavezali k sodelovanju pri vzpostavitvi Evropske poti miru 14-18, ki bi po vzoru čezmejne Poti miru od Alp do Jadrana povezala bojišča prve svetovne vojne po celi Evropi.

Spomin na vse vojake

Poleg materialne škode, ruševin, žrtev in drugih posledic pušča vsaka vojna za sabo tudi izjemno težko dediščino, ki območje in njegove ljudi zaznamuje še veliko časa po tem, ko se fizične rane zacelijo, mrtvi pokopljejo in stavbe popravijo. Zgodovino Evrope so skozi stoletja zaznamovale vojne, meje in delitve. »Tudi prva svetovna vojna je za seboj pustila številna prizorišča trpljenja, ki jih danes povezujemo v drugačno zgodbo – zgodbo spomina, razumevanja in prizadevanj za mir,« je dejala Nataša Pirc Musar.

Iz skupne dediščine prve svetovne vojne izhajata tako Pot miru (Walk of peace) kot evropski projekt GOV4PeaCE. Pot miru je čezmejna pot, ki povezuje kraje, spomenike, muzeje, vojaška pokopališča, jarke in drugo dediščino prve svetovne vojne od Alp do Jadrana. GOV4PeaCE pa nadgrajuje to idejo na evropski ravni, in sicer povezuje organizacije iz šestih držav ter razvija skupne načine upravljanja, ohranjanja in predstavljanja te dediščine.

Vodilni partner projekta GOV4PeaCE je Posoški razvojni center, Fundacija Poti miru v Posočju pa je njegova idejna vodja. Obe organizaciji sodelujeta tudi pri širjenju ideje Poti miru in povezovanju evropskih območij nekdanjih front. »Danes z našo zgodbo, z našimi spomeniki ohranjamo spomin na vse, ne glede na to, na kateri strani so se borili,« je poudarila direktorica fundacije Pot miru Maša Klavora. Pojasnila je, da so od uradne predstavitve poti, ki je potekala 21. marca 2015 prav na Trgu Evrope med Goricama, naredili ogromno na področju ohranjanja, raziskovanja, izobraževanja in turizma. Namen Poti miru je namreč ohranjati spomin na prvo svetovno vojno, obiskovalcem približati zgodovino ter spodbujati mir, medkulturni dialog in čezmejno sodelovanje. Obenem spodbuja trajnostni kulturni turizem in razvoj lokalnih skupnosti.