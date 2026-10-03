Pilot Benjamin Ličer pod solkanskim mostom: »Bilo je fantastično«

»Bilo je fantastično. Z zemlje se morda težko vidi, vendar sem z letala dobro videl, da se je dogodka udeležilo res ogromno ljudi,« je za Primorski dnevnik povedal pilot Benjamin Ličer, ki je pred kratkim poskrbel za letalski spektakel pod kamnitim mostom v Solkanu.

Polet sta ob 120. obletnici Bohinjske proge in kamnitega solkanskega železniškega mostu pripravila Aeroklub Obalni letalski center Portorož in Mestna občina Nova Gorica. Za Ličerja sicer ni bil to prvi polet pod kamnitim mostom. Prvi je bil že leta 1999.

»To je že petič,« je pojasnil pilot in dodal, da je bil tokratni polet še posebej veličasten in izjemen. »Predvsem zato, ker gre letos za tako visoko obletnico.«

Številčnost obiskovalcev po njegovih besedah kaže, da ta pomemben mejnik veliko pomeni tudi ljudem. »Prišli so na prireditev, da počastijo rojstni dan mostu, ki je biser ne samo za nas, ampak za vso Evropo,« je sklenil Ličer, ki se je po spektakularnem poletu iz Solkana že vrnil v matični aeroklub na Obalo.