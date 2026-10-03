Volilni zakon pred ciljno črto

V zadnjih mesecih smo o nastajanju in zatem sprejemanju novega volilnega zakona, ki je zdaj tik pred sprejetjem in je že vsem znan kot stabilicum ali Melonellum, posvetili nemalo pozornosti. Pri tem smo se osredotočili zlasti na vprašanje, če bo v njem kakršno koli določilo, ki bi olajšalo izvolitev predstavnika slovenske narodne skupnosti v Italiji, kot je črno na belem zapisano v zaščitnem zakonu. Zdaj vemo, da takega določila ne bo. Vsi poskusi v tej smeri - amandmaje za to sta vložila tako Demokratska stranka kot Južnotirolska ljudska stranka (SVP) na pobudo stranke Slovenska skupnost - so se izjalovili.

Na tajnem glasovanju je bilo v četrtek s prepričljivo večino (229 glasov proti, 151 za) zavrnjenih vseh pet predhodnih vprašanj o ustavnosti predloga volilnega zakona, ki jih je vložila opozicija. To je bila, kot je bilo slišati iz virov blizu vladne koalicije, prva večja prepreka v sprintu pred dokončnim glasovanjem, ki bo v četrtek.

Tokrat je skrb zaradi tajnega glasovanja bila precejšnja, saj se je premierka Giorgia Meloni julija že opekla med tajnim glasovanjem o amandmaju večine o preferencah, ki so ga torpedirali prosti strelci in je bil zavrnjen za en sam glas. Zgodba se tokrat ni ponovila, pred tem pa je za vsak slučaj iz same Palače Chigi prišel diktat o obvezni prisotnosti (v zbornici se je prikazala celo Marta Fascina, zadnja partnerka Silvia Berlusconija, kar je prava redkost, saj praviloma v parlament sploh ne zahaja) in o glasovanju z enim prstom, da bi tako kljub tajnemu glasovanju bilo že na prvi pogled jasno, če bi kdo pritisnil na drugačno tipko od zapovedane. Toliko o samostojnosti parlamentarcev in o zaupanju v vladni koaliciji.

Vlada bo predvidoma v ponedeljek na prve tri člene volilnega zakona - v teh so spremembe, ki so bile sprejete v senatu, zaradi česar se je zakon moral vrniti v tretje branje v spodnji dom parlamenta, saj mora biti identično besedilo biti sprejeto tako v senatu kot v zbornici - vezala zaupnico. Ker bo, kot vse kaže, tudi četrtkovo dokončno glasovanje o volilnem zakonu tajno, naj bi premierka Giorgia Meloni "svojim" zagrozila, naj se v primeru zavrnitve predloga pripravijo na predčasne volitve. Kdor je opozorjen, je že napol rešen.

Med v senatu sprejetimi novostmi predloga volilnega zakona je tudi pomenljivo zvišanje števila podpisov, ki jih morajo nove ali zunajparlamentarne stranke zbrati, če želijo nastopiti na volitvah v vseh volilnih okrajih. S 1500 v vsakem okraju so število zvišali na vsaj 6000, kar pomeni, da so prag početverili. Skupno število podpisov, ki bi jih torej morala zbrati zunajparlamentarna stranka, tako naraste na več kot 300.000. Za stranke, ki so že v parlamentu, pa je pot do kandidature precej bolj enostavna.