Za urejen videz in »živ spomin«

Predvidoma v prihodnjih tednih bodo na italijanski strani čezmejnega pasu med Trgom Evrope / Transalpina in mejnim prehodom med Erjavčevo in Škabrijelovo ulico stekla prenovitvena dela. EZTS GO je zaključil postopek javnega naročila za drugi sklop urejanja območja, v prejšnjih dneh pa so si bodoče gradbišče ogledali predstavniki izbranega izvajalca in EZTS GO. Za začetek del morajo zaključiti še zadnje upravne postopke. Na novogoriški strani je ureditev peš povezave ob Kolodvorski poti predvidena v letih 2027 in 2028.

Dela na italijanski strani bo izvedlo podjetje Spiga iz Tolmeča, ki je ponudilo 8,70-odstotni popust na razpisano vrednost gradbenih del. Pogodbena vrednost znaša 474.491,56 evra: za gradbena dela je namenjenih 330.515,87 evra, za stroške dela 129.214,80 evra, za zagotavljanje varnosti na gradbišču pa 14.760,89 evra. Celotna naložba je vredna 800.000 evrov in se financira iz deželnega programa Evropskega sklada za regionalni razvoj 2021–2027, v okviru ukrepov Urbane agende in infrastrukturne dediščine GO! 2025.

»Z oddajo del za drugi sklop smo naredili pomemben korak za uresničevanje celostne urbanistične in kulturne vizije tega prostora,« je povedala direktorica EZTS GO Romina Kocina. Poudarila je, da gre za povezovanje projektov obeh občin in oblikovanje enotnega, dostopnega ter privlačnega urbanega območja.

Poseg vključuje prenovo parkirišča v Ulici Catterinijev, kjer bodo parkirna mesta tlakovali z drenažnimi tlakovci, posadili nova drevesa in uredili zelene površine. Prenovili bodo tudi čezmejni zeleni pas, namestili klopi, stojala za kolesa, koše za odpadke in javni pitnik ter izboljšali javno razsvetljavo. Ob tem bodo zagotovili infrastrukturne pogoje za manjše dogodke in dejavnosti na prostem.

Spet bodo postavili del ograje

Posebno pozornost bodo namenili zgodovinskemu spominu. Žičnato mejno ograjo so v celoti odstranili leta 2022 med gradnjo čezmejne kolesarske poti, ohranil pa se je zidek, ki označuje mejno črto med Italijo in Slovenijo. Na nekaterih mestih bodo nanj ponovno namestili dele ograje. Takšno rešitev sta podprla tudi župana Rodolfo Ziberna in Samo Turel, saj lahko spomin na nekdanjo ločnico približa zgodovino območja turistom in mlajšim rodovom. Zidek bodo ohranili kot element »živega spomina«, varovali pa bodo tudi zeleno površino južno od Trga Evrope.

Projekt je sprva predvideval dela tudi na novogoriški strani obmejnega pasu, vendar so jih preložili. Projektna in investicijska dokumentacija za peš povezavo ob Kolodvorski poti je že izdelana. Novogoriška občina je projekt junija letos prijavila na razpis ministrstva za infrastrukturo in energijo za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti v obdobju 2023–2029.

»Izvedba je predvidena v letih 2027 in 2028, po potrditvi sofinanciranja s strani ministrstva,« so nam pred časom pojasnili na občini. Območje obravnave zajema prometno ureditev in peš povezavo vzdolž celotne Kolodvorske poti, od Erjavčeve ulice do Ulice IX. korpusa pri nekdanjem solkanskem mejnem prehodu.

Poleg načrtovanega skupnega območja z goriško občino projekt vključuje še tri dodatne prehode za pešce, ureditev in ozelenitev pešpoti od objekta Super 8 do pasjega parka ter ustrezno prometno ureditev Kolodvorske poti. Za območje so pripravili tudi natančen zasaditveni načrt.

Načrtovana dela dopolnjujejo že izvedene in druge posege v čezmejnem prostoru: prenovo Trga Evrope / Transalpina in t. i. Fabianijevega Trizoba, ureditev Korna ter preobrazbo železniškega območja s podhodom proti središču Nove Gorice in EPICentrom. EZTS GO in obe občini tako postopoma povezujejo javne površine v skupen prostor, ki bo ostal del dediščine Evropske prestolnice kulture.