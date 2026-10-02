Gorica in Nova Gorica kot čezmejni model

Zgodba prve čezmejne Evropske prestolnice kulture še naprej odmeva v evropskem prostoru. Predstavniki občin Gorica in Nova Gorica, EZTS GO ter Javnega zavoda GO! 2025 so se med 24. in 25. septembrom v Bourgesu v Franciji udeležili prve izvedbe letnega seminarja Matrix/La Matrice. Mesto Bourges, ki je gostilo seminar, bo leta 2028 nosilo naziv Evropske prestolnice kulture. Dogodek je združil približno 90 delegatov iz 16 nekdanjih in prihodnjih Evropskih prestolnic kulture iz obdobja 2024–2030. Med njimi sta bili tudi Gorica in Nova Gorica, ki sta predstavili izkušnjo prve čezmejne EPK v zgodovini ter načine, s katerimi sta mesti kulturo povezali s čezmejnim sodelovanjem, razvojem območja in evropskimi programi.

Izmenjava izkušenj

Koncept Matrix/La Matrice, ki je del uradnega programa Bourgesa 2028, je namenjen srednje velikim mestom z največ 100.000 prebivalci. Njegov cilj je vzpostaviti neformalno evropsko mrežo nekdanjih in prihodnjih Evropskih prestolnic kulture ter spodbujati izmenjavo izkušenj, dobrih praks in projektnih zamisli. V ospredju so usklajene in trajnostne kulturne politike, ki naj bi prispevale k uravnoteženemu družbenemu in gospodarskemu razvoju mest ter njihovemu soočanju z izzivi, kot so podnebne spremembe, migracije, energetski prehod in umetna inteligenca. Delegacijo GO! 2025 je na sedežu mestne uprave sprejel župan Bourgesa Yann Galut s predstavniki regionalnih oblasti. Srečanje je bilo priložnost za izmenjavo izkušenj in krepitev odnosov med mesti, ki sodelujejo v procesu EPK.

Na seminarju so predstavniki GO! 2025 predstavili glavne dosežke projekta, od kulturnega programa do infrastrukturnih posegov, ki so zaznamovali območje. Med njimi so izpostavili Trg Evrope/Transalpina, goriški grad, digitalno galerijo, Muzej prve svetovne vojne in železniško postajo Nova Gorica. Posebno pozornost so namenili tudi Skladu za male projekte (SPF), financiranemu v okviru programa Interreg Italija–Slovenija, ki je omogočil neposredno vključevanje društev, kulturnih akterjev, institucij in lokalnih skupnosti v oblikovanje programa in izkušnjo GO! 2025. Model sodelovanja med Gorico in Novo Gorico je med udeleženci vzbudil posebno zanimanje. Predstavniki Evropske komisije so izpostavili pomen povezovanja Evropske prestolnice kulture z drugimi evropskimi programi sodelovanja ter izkušnjo GO! 2025 označili kot posebej zanimiv primer za prihodnje evropske kulturne politike. Čezmejni model, podprt tudi z evropskimi sredstvi, po njihovem predstavlja pomemben potencial za dolgoročne učinke kulturnih projektov in razvoj območij.