Pipistrel bodo kupili Američani

Ameriška skupina Textron Inc. je danes sporočila, da je prišla do dogovora za odkup Pipistrela, ajdovskega podjetja letal.

S Textronom bo imel Pipistrel dostop do večjih virov, tehničnega in regulativnega strokovnega znanja ter globalne mreže za prodajo in podporo letal, kar mu bo omogočilo pospešitev razvoja in certificiranja električnih in hibridnih električnih letal. Textron namreč namerava ustanoviti nov poslovni segment, in sicer Textron eAviation, ki se bo ukvarjal predvsem s trajnostnim letalstvom in kamor bo spadal tudi Pipistrel.

Textron namerava obdržati Pipistrelovo blagovno zmanko ter njegove obrate in pisarne ohraniti v Sloveniji in Italiji. Poskrbeli pa bodo za dodatno vlaganje vanj in tako za razvoj bodočih izdelkov.

Ustanovitelj in direktor Pipistrela Ivo Boscarol bo ostal manjšinjski delničar v podjetju kot tudi zaslužni predsednik, za obdobje dveh let bo podjetju še naprej svetoval glede prihodnjih načrtov in strategijah izdelkov.