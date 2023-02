V Sovodnjah se se je komaj zaključila 24. pustna povorka v organizaciji društva Karnival. Bila je pisana, razposajena, množična. Organizatorji so dokončno zeleno luč za njeno izvedbo prižgali danes ob 9. uri, saj za današnji dan vremenske napovedi niso bile najboljše. Ker zjutraj ni bilo dežja in tudi ker so vremenslovci za popoldanske ure napovedovali delno razjasnitev, so se v društvu Karnival odločili, da povorko speljejo po predvidenem programu. Preko 1400 pustarjev se je tako zbralo ob 14. uri pred sovodenjsko lekarno, od koder je zatem krenil dolg sprevod, ki se je zaključil pri telovadnici oz. osnovni šoli. Po povorki bo na vrsti ples pod ogrevanim šotorom, kjer bo igrala skupina Happy Day. Sledilo bo nagrajevanje, ki je tudi samo po sebi radoživ dogodek, med katerim se pustarji z vzklikanjem in petjem poslavljajo od Sovodenj. Nasvidenje do prihodnjega leta!