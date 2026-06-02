Plačljiva parkirišča so bila zapolnjena, na brezplačnih še veliko prostih mest

Cremoninijev koncert na Rojah je bil za Gorico brez dvoma izjemen dogodek. Sicer ni bilo vse rožnato. Predvsem za voznike, ki so se znašli v neskončni vrsti na eni strani od Petovelj naprej do Sovodenj, na drugi od Gabrij do Sovodenj in naprej do Štandreža vse do glavnega parkirišča »V« ob koncertnem prizorišču. Več ur so čakali v vrsti tudi na poti domov.

Občinski odbornik Luca Cagliari je priznal, da so na cesti nastale težave, vrste pa so ob tako množičnih koncertih nekaj pričakovanega. »Hujših težav in nesreč ni bilo,« je dejal in ocenil, da so se nekateri na koncert odpravili prepozno. Prireditelji so namreč svetovali, naj se do letališča odpravijo med 13. in 15. uro. V vrsti so bili sicer več ur ujeti tudi ti, ki so na prizorišče krenili pravočasno.

Glavni »krivec« za zastoje je bilo po vsej verjetnosti štandreško krožišče. Mimo tega je namreč moralo vseh štiri tisoč avtomobilov, ki so parkirali na parkirišču »V«. Hkrati pa so se ga posluževali vsi tisti, ki so prihajali z avtoceste A34 (kjer so med drugim že bili zastoji). Se pravi množično so peljali na krožišče z avtoceste, iz Štandreža in iz Tržaške ulice. Na krožišču pa ni bilo nikogar, ki bi usmerjal promet. To je povzročilo od 16. ure naprej zastoje tudi od Zagraja in Gabrij vse do parkirišča »V«. Ko so spoznali, da na koncert ne bodo prišli pravočasno, so nekateri parkirali kar na cesti med Sovodnjami in Štandrežem. Potrebno jih je bilo torej usmerjati, pri čemer je sodeloval tudi sam sovodenjski župan Luca Pisk. Koncert je ocenil kot pozitiven, predvsem zaradi vzdušja. »Za naprej pa bo treba videti. Bolj bomo ciljali visoko, bolj bo treba izboljšati poti in infrastrukturo,« je dejal.

Vsa tri plačljiva parkirišča, ki jih je dal na voljo organizator koncerta, so bila zapolnjena (skupno približno 6500 mest). »Naši dve avtobusni liniji sta bili res uspešni. Škoda da je razmeroma malo ljudi koristilo občinska brezplačna parkirišča in avtobuse,« je dejal Cagliari. Tako pri Rdeči hiši kot Ulici Toscolano so bila namreč mesta še na voljo. V naslednjem tednu bodo imeli sestanek, na katerem bodo pretehtali vse težave.