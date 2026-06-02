V pripravo načrta želijo vključiti občane

Goriška občina želi v pripravo spremembe splošnega občinskega prostorskega načrta vključiti tudi občane. Zato bo v prihodnjih tednih po mestnih četrtih priredila niz srečanj, na katerih bodo lahko prebivalci predstavili predloge za urbanistični razvoj Gorice. Javno posvetovanje bo trajalo 45 dni, občina pa bo do ponedeljka, 8. junija, na svoji spletni strani objavila tudi povezavo za oddajo predlogov.

Pobudo so predstavili podžupanja in odbornica za urbanizem Chiara Gatta ter odbornika Maurizio Negro in Patrizia Artico, ki sta pristojna za decentralizacijo in GO! 2025. Na srečanjih bo sodeloval tudi vodja občinskega urada za urbanizem Licinio Gardin.

Veljavni regulacijski načrt je v Gorici v uporabi od leta 2001. Po 25 letih in številnih delnih spremembah želi uprava prenoviti temeljni urbanistični dokument, ki ga je pripravil studio Gregotti Associati. Pri tem bo upoštevala raziskavo zavoda ISIG Gorizia Strategica (Strateška Gorica) in raziskavo, ki je nastala v sodelovanju s tržaško univerzo, s poudarkom na trajnostnem in čezmejnem načrtovanju.

Cilj spremembe je manj tog in bolj prilagodljiv prostorski načrt, ki bo spodbujal ponovno uporabo obstoječih stavb, urbano prenovo in poenostavitev postopkov. Občina mora pri tem upoštevati deželni krajinski načrt in načrt upravljanja poplavne ogroženosti. O skupnem načrtovanju so se nedavno pogovarjali tudi z občinama Nova Gorica in Šempeter - Vrtojba; zadevo bo obravnaval prenovljeni tehnični odbor EZTS GO.

Prvi srečanji bosta v ponedeljek, 8. junija, ob 18. uri v župniji v Stražcah in ob 20. uri v Podgori. Sledila bodo srečanja v Pevmi in Štandrežu (10. junija), v Podturnu, v Svetogotrski četrti, pri Madonini, v Ločniku, pri Sv. Ani in na Rojcah. V četrtek, 25. junija, ob 18. uri bo zadnje srečanje v dvorani Dore Bassi.