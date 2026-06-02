»Celotna skupnost je v šoku«

Doberdobska in širša goriška skupnost sta še vedno pod vtisom tragične prometne nesreče pri Gabrjah, v kateri sta prejšnji konec tedna življenje izgubila mlada Jan Bensa in Lorenzo Valentini. Motorista – prvi bi prav v soboto dopolnil 24 let, drugi pa jih je imel 25 – sta se v petek okrog 22.30 ponesrečila na ravnem odseku državne ceste št. 55, v bližini nekdanje gostilne Pri Tomažu. Med motorjema je prišlo do silovitega čelnega trčenja, v katerem sta oba utrpela poškodbe, ki so bile zanju usodne.

Okoliščine nesreče ostajajo nejasne. Karabinjerji, ki vodijo preiskavo, so o dogodku obvestili državno tožilstvo, o vzrokih, ki so privedli do trčenja, pa se še niso izrekli. Trupli, ki so ju prepeljali v tržiško mrtvašnico, sta še na voljo pravosodnim organom. Podpolkovnik Gianluigi Bevacqua, vodja operativne enote goriškega pokrajinskega poveljstva karabinjerjev, nam je včeraj potrdil, kar je za Primorski dnevnik povedal že v soboto. »Prič, kolikor nam je znano, ni. Iz meritev sklepamo, da sta motorista čelno trčila, glede vzrokov pa je več hipotez: možno je, da jima je pot prekrižala kakšna divja žival, da je enega ali drugega obšla slabost, da je eden prehiteval kakšno drugo vozilo. Upoštevamo vse te možnosti, saj se pri nas ni zglasila nobena priča, ki bi trdila, da je bil npr. v nesrečo vpleten še kak avtomobil,« je povedal vodja operativne enote karabinjerjev.

Kako je do nesreče prišlo, si ne zna razložiti niti sovodenjski župan Luca Pisk. »Državna cesta št. 55 je nevarna, točka, kjer je prišlo do tragedije, pa je v bistvu med najmanj nevarnimi: cesta je široka in ravna, preglednost je dobra. Možnost, da je cesto prečkala kakšna žival, se mi zdi v tistem predelu malo verjetna. Res mi je žal, da se je to pripetilo. Čakamo, da steče gradnja krožišč, ker so nujno potrebna,« pravi Pisk, ki ga je smrt Jana Bense tudi osebno prizadela, saj ga je dobro poznal.

Medtem prijatelji, znanci in celotna skupnost sočustvujejo z družinama doberdobskega in goriškega mladeniča. V znak sožalja in spoštovanja do pokojnih na prizorišču nesreče puščajo cvetje in sveče, v Doberdobu, kjer je bil doma Jan Bensa, pa razmišljajo o tem, da bi v spomin na priljubljenega in vsestransko dejavnega vaščana in odbojkarja priredili kak dogodek, denimo baklado ali turnir.

»Celotna doberdobska skupnost je dobesedno v šoku,« je povedal župan Peter Ferfoglia in dodal, da bodo petkovo praznovanje ob odprtju občinske telovadnice po vsej verjetnosti odpovedali. O tem je uprava s predstavniki društev razpravljala sinoči. Medtem so iz AŠD Olympia sporočili, da turnir GreenGo Volley, ki bi moral potekati v soboto, zaradi tragičnega dogodka odpade.