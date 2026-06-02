V Trstu dvojezični Pasolini

Via degli amori - Pot ljubezni je naslov dvojezične pesniške zbirke, ki jo bodo jutri ob 17.30 predstavili v tržaškem muzeju LETS. Knjigo so izdali v sklopu projekta »4P - Čezmejne poti, ki odkrivajo dediščino Piera Paola Pasolinija« in ga sofinancira Evropska unija v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija. Občina Idrija je namreč v sklopu projekta poskrbela za prvi slovenski prevod te Pasolinijeve zbirke, v kateri se odražajo tudi doživljaji pesnika iz obdobja, ki ga je kot otrok preživel v Idriji.

Jutrišnjega dogodka v prostorih na Trgu Hortis se bodo udeležili prevajalec in avtor spremne besede Miklavž Komelj, prevajalka spremne besede Sara Trampuž, urednica Milanka Trušnovec, koordinatorka Interreg projekta Lenka Grošelj, oblikovalka Branka Štremfel in založnik Damjan Bogataj. Z njimi se bo pogovarjal Riccardo Cepach, odgovorni za občinski muzej literature LETS.

Nova zbirka Piera Paola Pasolinija (1922-1975) prinaša 33 pesmi, ki jih je italijanski pesnik napisal v mladosti, večino pozimi leta 1946. Besedilo združuje fragmente in liriko, povezano s ključnimi postajami njegovega odraščanja, v Sloveniji je to Idrija, v Italiji pa Sacile, Scandiano, Cremona, Bologna, Conegliano in materin rojstni kraj Casarsa.