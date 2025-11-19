VREME
DANES
Vreme
V Kioskih
Sreda, 19 november 2025
V Kioskih
Prijava
Iskanje
Novice
Tržaška
Goriška
Kultura
Šport
Še
TAGS:
1
Bračan
2
Spletno uredništvo
3
Ujma
Več novic
32-letni Quirin Kuhnert, ki ga je v Bračanu zasul plaz (I.B.)
Po tragični smrti »junaka iz Nemčije« kličejo k solidarnosti
Spletno uredništvo |
19. nov.. 2025 | 13:14
Quirin Kuhnert in Guerrina Skocaj med praznikom, ki so ga sosedje priredili na dvorišču pred njunim domom (CHIARA PANZERA)
Bil je že na varnem, a se je vrnil po 83-letno sosedo
Danjel Radetič |
19. nov.. 2025 | 6:25
Nova rdeča klop v Števerjanu (BUMBACA)
Tihi rdeči opomin tudi v Števerjanu
Petra Ciglic |
19. nov.. 2025 | 8:42
Osebje gorske in speleološke reševalne službe je v hiše vstopalo z gumenjakom, da bi iz njih pomagalo stanovalcem (CNSAS FVG)
Razdejanje v poplavljeni Versi (VIDEO)
Danjel Radetič |
18. nov.. 2025 | 12:00
Najbolj brano
Tržaška
V Trstu novo zatočišče za socialno ogrožene
Še
Spletna stran je v vzdrževanju
Goriška
Plaz v Bračanu: tožilstvo uvedlo kazenski postopek
Kultura
Stiske italijanskega predsednika
Goriška
Po tragični smrti »junaka iz Nemčije« kličejo k solidarnosti
Najnovejše novice
Ankete