Plemiška poroka v Števerjanu

V Števerjanu bo v soboto, 5. avgusta, potekal ekskluzivni dogodek, kakršnega ne doživiš vsaki dan. Ob 12.30 se bosta namreč v domači cerkvi poročila 30-letni Maximilian Formentini iz znane krajevne plemiške družine grofov Formentini in Marina Barbato, prvorojenka iz družine neapeljskega odvetnika Carla Barbata, pri čemer bo poročni obred opravil števerjanski župnik Marijan Markežič, slavje, ki se bo po obredu nadaljevalo v Formentinijevem gradu, pa bo trajalo kar tri dni.

Napovedanih je okoli dvesto svatov, ki pripadajo številnim evropskim in seveda tudi krajevnim plemiškim hišam, poroke pa se bodo udeležili tudi nekateri predstavniki goriškega družbenega in gospodarskega življenja.

Mladoporočenca in svate bodo pred števerjansko cerkvijo pričakali Dragonarji generala Maistra z Unca v Sloveniji, med svati pa bodo tudi nadvojvoda Markus Habsburško-Lotarinški, pranečak cesarja Franca Jožefa, in soproga Hildegardt, dalje liechtensteinski knez Emanuel in soproga Sonia z družino, iz Velike Britanije pa bo prišel Lord Aylmer s soprogo Belindo Parker Bowles, sestrično britanske kraljice Camille.

Furlansko plemstvo bodo zastopale med drugimi družine Strassoldo, Colloredo, Piccolomini-Lantieri idr., napovedana je prisotnost plemiških rodbin iz Veneta, Avstrije in Madžarske ter več pomembnih družin iz Veneta in Kampanije.