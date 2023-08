Po deževnem poletju si vinogradniki želijo sonca

Prihodnji tedni bodo za briške vinogradnike odločilnega pomena. Da bi bila kakovost grozdja čim višja, po zelo deževnem poletju upajo v sončno vreme.

»Letošnja trgatev se bo začela precej pozneje kot lani, ko je poletje zaznamovala izredna suša. Lanska trgatev se je začela okrog 12. avgusta za zgodnje sorte, medtem ko se bo letos trganje začelo okrog 10. oz. 15. septembra, nekateri mogoče tudi kak dan prej,« pojasnjuje Fabjan Korsic, predsednik Vinoteke Števerjanski griči, ki združuje deset vinskih kleti.

Okolju vse bolj prijazni

»Zaradi dežja smo bili letos pod velikim pritiskom. Ko je preveč padavin, se lahko razvijejo bolezni, zaradi česar moraš biti pozoren, da preprečiš njihovo nastajanje. Še posebno veliko dela so imeli vinogradniki, ki so se odločili za ekološko obdelavo. V tem primeru se za škropljenje uporabljata izključno baker in žveplo, ki ju vsak dež spere s trte. Po vsakem dežju je treba zato takoj poskrbeti za novo škropljenje,« pravi Fabjan Korsic in pojasnjuje, da so se v družinskem podjetju odločili za integrirano obdelavo.

»V tem primeru poleg bakra in žvepla uporabljaš tudi sintetične snovi, vendar v čim manjši možni meri,« pravi in opozarja, da lahko tudi za integrirano obdelavo dobiš certifikat, ki potrjuje, da gre za način, ki je okolju prijazen. Naš sogovornik sicer razlaga, da se v Brdih vedno več vinogradnikov odloča za ekološko oz. integrirano obdelavo.

Trte so obilno obrodile, toda ...

In iz količinskega vidika kakšna bo letošnja letina? »Trte so kar obilno obrodile, vendar so nekaj grozdja pobrale bolezni, nekaj ga je potolkla tudi toča. V Števerjanu, Štmavru in na Oslavju bo upad pridelka zaradi toče vreden od dvajset do petdeset odstotkov; ker je letina k sreči še kar bogata, bomo na koncu kakorkoli dobili količino grozdja, ki je nekako v skladu z večletnim povprečjem,« pravi naš sogovornik.

Glede lanskega sušnega poletja še dodaja, da so najbolj trpele zgodnje sorte, sauvignon, chardonnay in sivi pinot, ki so jih pobirali sredi avgusta. »Ker je konec lanskega avgusta oz. septembra le padlo nekaj dežja, so se poznejše, sorte, rebula, tokaj, malvazija, opomogle, tako da je bila letina na koncu odlična,« pravi Korsic, po katerem bo kakovost letošnje letine odvisna od prihodnjih tednov, za katere vinogradniki želijo, da bi bili čim bolj sončni.