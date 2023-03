Po dvanajstih letih bodo spet dobili knjižnico

V letošnjem letu naj bi Doberdobci spet dobili svojo knjižnico. Ponovno vzpostavitev te storitve, ki jo je zaradi obnove stavbe nižje srednje šole morala zamrzniti leta 2011, Občini Doberdob omogočata nedavni zaključek protipotresne sanacije doberdobskega vrtca Čriček in posledična ponovna selitev malčkov v stavbo v Mučeniški ulici, do katere je prišlo po povratku z božično-novoletnih počitnic. Pritlični prostori v prizidku nižješolske stavbe, v katerih je vrtec deloval poldrugo leto, so zdaj spet prosti, zato je občinski odbor pred kratkim sprejel sklep, na podlagi katerega bodo pristojni uradi sprožili postopek za ponovno odprtje knjižnice.

V sklepu občinskega odbora piše, da morajo knjižnične prostore najprej urediti (opremo so sicer nabavili že pred dvema letoma), za kar naj bi bilo poskrbljeno v prvi polovici tekočega leta, nakar bo na vrsti slovesno odprtje. Upravljanje knjižnice bodo po zgledu nekaterih drugih manjših občin še pred tem zaupali zunanjemu podjetju ali zadrugi, ki bo občinskemu osebju pomagala tudi pri ureditvi prostorov, knjižnega in drugega gradiva ipd. Knjižnica, še navajajo v sklepu, bo morala biti odprta za javnost vsaj 10 ur tedensko, in sicer 4 ure v dopoldanskem in 6 ur v popoldanskem času. Urnik odprtja in zaprtja bo upravitelj določil skupaj z občino. Ob sami izposoji knjig in drugega gradiva bo upravitelj obiskovalcem nudil informacije o raznih dejavnostih, skrbel za nekatere promocijske dejavnosti in katalogizacijo, nudil bo tudi pomoč pri dostopu do interneta, ki bo v knjižnici brezplačno na voljo. »Novi prostori bodo za skupnost ključnega pomena; ob tem, da bodo imeli občani v njih možnost širjenja svojih obzorij z branjem, bodo tu na voljo tudi razne dejavnosti in dogodki kulturnega in družbenega značaja,« pravijo na občini.