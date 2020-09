Po enem tednu spet odpirajo jasli

V Ulici Maxa Fabianija bodo danes (torek) po enem tednu ponovno odprli jasli z italijanskim učnim jezikom, ki si delijo stavbo s slovenskim vrtcem Sonček. Jasli Scoprire e giocare so prejšnji torek zaprli, potem ko se je izkazalo, da je bila ena vzgojiteljica okužena s koronavirusom. Brise so odvzeli vsem njenim kolegicam, neučnemu osebju in staršem malčkov, ki so v ponedeljek že bili v jaslih – skupno so testirali nekaj več kot 40 ljudi –, k sreči pa ni bil nihče izmed njih pozitiven. Oddahnili so si tudi na goriški občini, kjer sicer izpostavljajo, da se v vseh vzgojnih ustanovah držijo predpisov za zajezitev okužb s koronavirusom.