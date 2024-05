Po Gorici se je potikal še en goljuf

Poleg karabinjerjev so bili v »lovu« na goljufe uspešni tudi goriški policisti. Karabinjerji so aretirali 40-letnega prevaranta (o njegovi aretaciji smo poročali včeraj), medtem ko so policisti prostost vzeli 22-letniku. Oba goljufa sta doma iz Kampanije.

22-letni goljuf je pred dnevi starejšemu paru, ki stanuje v Ulici Ospitale v Gorici, pobral 150 gramov zlatnine v vrednosti med 7000 in 10.000 evrov. Na dan, ko je prišlo do goljufije, 15. aprila, so policisti prejeli več prijav občanov, ki so opozorili na sumljive klice domnevnih »odvetnikov«. Vsakič so občani poročali o enakem poskusu goljufije: lažni odvetnik je starejši osebi po telefonu sporočil, da je njen bližnji sorodnik povzročil prometno nesrečo in da je treba čim prej poravnati varščino za njegovo izpustitev iz zapora.

Med izvajanjem poostrenega nadzora so policisti v bližini železniške postaje obravnavali 22-letnika iz Kampanije, ki ni znal razložiti, zakaj se nahaja v Gorici. Policisti so mladeniču sledili vse do Ulice Ospitale, kjer je vstopil v tamkajšnjo hišo. Ko je iz poslopja izstopil, so ga ustavili za pregled. S seboj je imel veliko zlatnine. Policisti so jo zasegli, ogoljufana moški in ženska pa sta jim potrdila, da jima jo je mladenič odvzel v zameno za izpustitev sina. Policisti so 22-letnika odpeljali v goriški zapor.