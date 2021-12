Po izrednih vzdrževalnih delih bodo palačo skušali prodati

Palača Deželnih stanov na Cavourjevem trgu v Gorici, kjer danes domuje goriška kvestura, bo morda že prihodnje leto predmet izrednega vzdrževanja. Nato, pravi goriški župan Rodolfo Ziberna, pa bi lahko postala hostel, kar bi bilo po njegovem mnenju koristno tudi v vidiku pričakovanega povečanega števila obiskovalcev v letu 2025, ko bosta Nova Gorica in Gorica Evropska prestolnica kulture.

Goriški občinski odbor je pred kratkim sprejel dokončni načrt za izredno vzdrževanje strehe in začasno ureditev poslopja. Osebje goriške kvesture že več let namreč opozarja na neustrezne razmere v stavbi: poleg pronicanja vode v številne urade je zadnje nadstropje palače povsem neuporabno. Občina Gorica je pred časom že poskrbela za nujna vzdrževalna dela, ki so vsaj za silo omejila težave. Z izrednim posegom, ki je vreden 336.000 evrov, pa bodo poskrbeli za temeljitejšo obnovo. »Po ukinitvi Pokrajine Gorica smo od deželne vlade, ki jo je takrat vodila Debora Serracchiani, "podedovali" to palačo, ki je že takrat bila v slabem stanju. Lani nam je deželna vlada Massimiliana Fedrige za obnovo namenila prispevek v višini 200.000 evrov, kateremu smo dodali še 136.000 evrov upravnega presežka za financiranje del,« pravi goriški župan Rodolfo Ziberna.