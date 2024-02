Po obnovi odprtje ravno v času za EPK 2025

Pokrajinske muzeje v grajskem naselju v Gorici bodo v ponedeljek, 26. februarja, zaprli, saj jih čaka vrsta gradbenih del, s katerimi bodo izboljšali njihovo dostopnost. Zaprtje bo trajalo do konca letošnjega oz. do začetka prihodnjega leta, tako da bo Pokrajinske muzeje mogoče spet ponovno obiskati ravno v času, ko se bodo v Novi Gorici in Gorici začeli dogodki v okviru Evropske prestolnice kulture 2025.

V okviru gradbenih del bodo odstranili razne arhitektonske pregrade, tako da bodo Pokrajinski muzeji po novem ustrezali najnovejši zakonodaji o dostopnosti javnih stavb. Poleg odstranitve arhitekturnih ovir bodo poskrbeli tudi za izgradnjo zunanjega dvigala ob muzejih mode in prve svetovne vojne, medtem ko bo notranje dvigalo dobila Hiša Morassi. Poleg tega bodo zgradili prehod, ki bo oba muzeja povezal s Hišo Morassi in hkrati z dvoriščem, tako da bo muzejski kompleks povezan v celoto, ki bo s prihodnjim letom lahko gostila najrazličnejše razstave. Preden bodo zabrneli gradbeni stroji, bodo morali ustrezno pospraviti muzejske eksponate, kar bo zahtevalo nekaj tednov dela.