Po poteh goriške rože do bronastega priznanja

Na mednarodnem festivalu Več znanja za več turizma na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani so v sredo, 31. januarja, maturantke turistične smeri goriškega tehniškega zavoda Žige Zoisa prepričale obiskovalce s svojim turističnim proizvodom Po poteh čarobnega sveta goriške rože in osvojile bronasto priznanje. Letošnja tema je bila Okusni zakladi: Lokalni kulinarični spominki s trajnostnim pridihom in je nudila odlično izhodišče za promocijo dragocenega goriškega radiča.

Priprave na sejem so stekle že v prejšnjih mesecih, ko so dijakinje pod mentorstvom prof. Flavije Bezeljak pripravile promocijski spot in pisno predstavitev turističnega proizvoda, nato pa so na sejmu prikazale svoj proizvod na stojnici. Predstavile so privlačen izlet na Goriško, vezan na kulinarične dobrote z vedno bolj čislano vrtnino, goriško rožo oz. sukenskim regutom. Goriško rožo so predstavile kot ponos in simbol ljubezni ter lepote na območju Gorice in okolice.

Pri pripravi so dijakinjam priskočili na pomoč lokalni sponzorji. Na kmetiji Kancler iz Solkana so spoznale potek pridelave te vrtnine, kmetija jim je nato tudi podarila radič za pripravo stojnice v Ljubljani. Pri gospe Mirjam Gravnar iz goriške gostilne Pri Mirkotu (Al Ponte del calvario) so dijakinje opazovale in posnele pripravo zimskih jedi s to povrtnino. Kmetija Fiegl z Oslavja pa je podarila zamaške, iz katerih so dekleta ustvarila spominke za sejem.

Čezmejna doživetja

V sklop priprav je sodil tudi itinerarij čezmejnega izleta, ki se osredotoča na kulturne, zgodovinske in gastronomske zanimivosti s poudarkom na trajnostnem turizmu. Poleg kulinarike s prestižno zelenjavo izlet vključuje še obisk soške brvi, ki predstavlja čezmejno mrežo kolesarskih in peš poti ter omogoča uživanje v barvah reke Soče, in plemenite Vile de Nordis iz leta 1840, ki predstavlja zgodovinski del izleta. V itinerarij je vključena že omenjena gostilna Pri Mirkotu v Grojni s tradicionalnimi dobrotami, pripravljenimi s sestavinami lokalnih proizvajalcev, vključno z goriško rožo. Itinerarij se nadaljuje s predstavitvijo hiše Ljubke Šorli in Lojzeta Bratuža ter z ogledom Trga Evrope.

»Naš turistični paket poudarja avtentična doživetja in sezonskost, saj poteka med januarjem in marcem (v obdobju, ko uspeva goriška roža oz. sukenski regut. Izletu se lahko pridruži vsakdo med 35. in 55. letom starosti. Poudarek je na avtentičnih doživetjih za obiskovalce, ki želijo odkriti zgodbe in gastronomijo obmejnega pasu na edinstven in pristen način,« je povedala vodja projekta, dijakinja Catherine De Lorenzo.

Sejem, ki ga vsako leto prirejajo Turistična zveza Slovenije, Zavod Republike Slovenije za šolstvo in Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, je vključen v sklop sejma Alpe-Adria in je letos potekal že enaindvajsetič. Goriška tehniška šola Cankar Vega Zois pa na sejmu sodeluje že od vsega začetka.