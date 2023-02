Po sledeh upornikov

Trnovo Hoja kot sredstvo ozaveščanja in vzpostavljanja neposrednega stika s preteklostjo na območjih, kjer so se generacije pred nami uprle nacifašizmu. To je eden od ciljev skupine Orme Ribelli-Uporniške stopinje, ki je v preteklosti že vabila na skupinske pohode po stezah partizanske republike v Karniji in drugih pomenljivih krajih upora v Furlaniji Julijski krajini. Minulo nedeljo so se zbrali na Trnovem pri spomeniku padlim borcem IX. korpusa na Kobilniku.

Dovolj potvarjanja preteklosti

Več kot trideset navzočih večinoma z Goriške, nekaj pa tudi iz drugih pokrajin FJK, sta nagovorila v italijanščini in slovenščini Luca Meneghesso in Anton Špacapan. Povedala sta, da so le dva dneva po običajni retoriki in potvarjanju preteklosti ob dnevu spomina na fojbe in optante ter po januarskem sprejemu nacifašističnih nostalgikov X Mas na goriški občini tokrat namenoma izbrali kraj velike partizanske bitke na Trnovem januarja 1945. Borci IX. korpusa, s katerimi so sodelovali tudi italijanski garibaldinci ter ruski in azerbajdžanski vojaki, so takrat napadli in pregnali prav fašistične kolaborante X Mas.

O poteku obširnega spopada, po katerem so Nemci toliko krute kolikor vojaško nezanesljive fašiste dokončno iz naših krajev premestili v Veneto, so na srečanju predvajali zvočni posnetek, ki ga je prispeval Aldo Rupel. Opisal je dogajanje in razmerje sil pa tudi težak krvni davek, ki ga je terjal večdnevni obširni spopad. V bitki za Trnovo je posebej izstopala partizanska udarna brigata Srečka Kosovela, zato so kasneje med pohodom tudi prebrali nekaj poezij slovenskega kraškega pesnika.

Pohodniki so se s Kobilnika skozi Trnovo podali do počitniškega zaselka Trpinovšče, od tod pa po robu Trnovske planote do kraja Skozno in slikovitega Okna v skalovju, s katerega se razprostira pogled na Vipavsko dolino in še daleč naokrog. Mimo vzletišča jadralnih padalcev so se po gozdnih poteh podali spet na vrh Kobilnika, kjer so razvili svoje transparente in se okrepčali s prigrizkom.

V naslednjih mesecih nameravajo prehoditi še zgornja jadranska pobočja in se osredotočiti na teme militarističnih orožnih vežbanj, novodobnega suženjstva, zgodovinskega revizionizma in ekološko spornih projektov, kot je npr. SIOT. Informacije o dejavnosti skupine so dostopne na spletni strani zonelibere.noblogs.org. Pripravljajo pa se tudi na 80-letnico Goriške fronte v začetku septembra, ko se menda napoveduje tudi večdnevni pohod iz Ljubljane na Goriško na pobudo mladih pri Zvezi borcev in več s tem povezanih pobud.