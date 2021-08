Po spletnem tekmovanju končno v živo

Razmere so organizatorje prisilile, da tekmovanje izpeljejo spletno, ob koncu prve izvedbe pa so si vseeno želeli, da bi se srečali v živo. Jutri ob 20.30 bo v Kulturnem centru Lojzeta Bratuža v Gorici zaključni koncert 1. mednarodnega tekmovanja Musica Goritiensis, ki ga organizirata Center za glasbeno vzgojo Emil Komel in Kulturni center Lojzeta Bratuža s pokroviteljstvom občin Gorica in Nova Gorica.

Tekmovanje za violino, violončelo, klavir in petje so junija v celoti izpeljali na spletu. Na tekmovanje se je prijavilo kar devetdeset mladih glasbenikov do 25. oz. 30. leta starosti iz dvaindvajsetih držav, med temi tudi s Kitajske in ZDA. Vsak izmed njih je poslal YouTube posnetek z nastopom, ki ga je potem ocenila žirija; slednja se je preko Zooma sestala z ravnateljico šole Emil Komel Alessandro Schettino. Za vsako kategorijo je posnetke ocenilo pet žirantov. Najvišje priznanje oz. prvo nagrado si je zaslužilo kar 18 mladih glasbenikov: štiri prve nagrade so podelili v kategoriji violin, sedem v kategoriji za violončelo, dve za klavir in pet za solopetje. V normalnih pogojih bi vsi zmagovalci morali nastopiti na zaključnem koncertu, žal pa se bodo nastopa v živo udeležili samo nekateri. Na jutrišnjem koncertu bo nastopilo sedem glasbenikov, ki so prejeli prvo nagrado. Na odru centra Bratuž se bodo predstavili en violinist, trije violončelisti in trije solopevci, ki prihajajo iz Avstrije, Slovenije in Italije. Pred tem bo potekalo tudi nagrajevanje, katerega se bodo udeležili vsi nagrajenci, nekateri v živo drugi pa preko spleta.