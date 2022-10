Po topinambur na bregove Vipave ...

V številnih televizijski oddajah, ki so namenjene ljubiteljem in ljubiteljicam kuhanja, se pri pripravi najrazličnejših jedi občasno pojavlja topinambur (v lat.Helianthus tuberosus), gomolj severnoameriškega izvora, ki med drugim ima nižji glikemični indeks kot škrob, tako da je priporočljiv zlasti za sladkorne bolnike. Kdor bi se rad preizkusil v pripravi topinamburja, se lahko odpravi na bregove Vipave pri Rubijah, kjer ga je na pretek. V tem letnem času cveti, tako da ga bomo zelo lahko opazili, saj so njegovi rumeni cvetovi zelo dobro vidni. Če se jim bomo približali, nas bo presenetila višina posameznih rastlin, saj gre v primeru topinamburja za steblikasto trajnico s srhkodlakavi listi, ki je visoka do treh metrov, medtem ko ima v tleh značilne gomolje z luskami, ki resnici na ljubo ne zgledajo ravno užitni in so zaradi pregoste rasti tudi precej majhni.