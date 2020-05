Po treh mesecih spet odpirajo vrata

Po trimesečnem zaprtju goriškega Kulturnega centra Lojze Bratuž zaradi pandemije koronavirusne bolezni se vrata goriškega kulturnega središča ponovno odpirajo. V sredo, 3. junija, bodo v Centru Bratuž ponovno odprli dokumentarno razstavo »S spominom nazaj in pogledom naprej«, ki so jo postavili na ogled ob 60-letnici Zveze slovenske katoliške prosvete. Razstava je bila uradno odprta 20. februarja in bila na ogled le teden dni.Kdor si še ni utegnil ogledati razstave, bo torej lahko od ponedeljka do petka med 16. in 18. uro obiskal galerijo Kulturnega centra Lojze Bratuž.