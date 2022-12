Po vsej verjetnosti gre za izginulega Gradežana

V kraju Supramonte di Baunei na Sardiniji so našli posmrtne ostanke moškega; domnevajo, da gre za inženirja in v prostem času jamarja Alessandra Zanibonija iz Gradeža, ki je izginil neznano kam med lanskim poletjem. Moški se je nekaj mesecev pred izginotjem preselil na Sardinijo, da bi delal za podjetje Saipem, ki gradi morske platforme za črpanje nafte. Moškega so svojci pogrešali od 23. julija 2021. Njegov avtomobil so takrat našli v kraju Punta Margiani, ki se nahaja približno deset kilometrov od kraja najdbe posmrtnih ostankov. Med lanskim poletjem kljub večdnevnemu iskanju moškega niso našli.

V nedeljo je v kraju Supramonte di Baunei na posmrtne ostanke moškega naletela skupina sardinskih lovcev. Na kraj so se odpravili gasilci in karabinjerji, ki so posmrtne ostanke odpeljali v kraj Lanusei. Tamkajšnji javni tožilec je odredil DNK analizo, rezultati katere bodo potrdili, ali gre res za Zanibonija.