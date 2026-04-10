Po zasledovanju novogoriški policisti prijeli voznika v Gorici

Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica so včeraj malo pred 14.30 med opravljanjem rednih nalog v Solkanu z modro lučjo in sireno večkrat poskušali ustaviti voznika avtomobila znamke toyota yaris z italijanskimi registrskimi oznakami, poročajo Primorske novice. Na znake ni ustavil, ampak je bežal v Italijo. Slovenski policisti so zapeljali za njim in ga kmalu prijeli ter predali italijanskim varnostnim organom.

Pred tem je voznik v Solkanu sunkovito zapeljal pred službeno vozilo policije in nato močno pospešil v smeri Ceste IX. korpusa. Policisti so zapeljali za vozilom in ga na predpisani način poskušali ustaviti, vendar voznik znakov policije ni upošteval ter je vožnjo nadaljeval proti nekdanjemu mejnemu prehodu Solkan in nato zapeljal v Italijo.

Na podlagi sporazuma o čezmejnem policijskem sodelovanju so policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica zapeljali za pobeglim voznikom, o dogodku pa so obvestili italijanske varnostne organe.

Pobegli voznik je nadaljeval z nevarno vožnjo po ulicah Gorice, pri čemer je trčil v robnik in poškodoval avto. Policisti so ga kmalu prijeli in ga predali v nadaljnji postopek italijanskim policistom. Ugotovili so, da je avtomobil vozil 33-letni državljan Italije. Zoper voznika bodo policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica uvedli postopek zaradi kršitev zakona o pravilih cestnega prometa, prav tako pa bodo zoper njega ukrepali tudi italijanski varnostni organi zaradi kršitev, storjenih na območju Italije.