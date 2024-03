Pobirali tudi odpadke, ki jih za sabo puščajo pohodniki

Pobirali so tudi odpadke, ki jih za sabo puščajo pohodniki, potem ko se vrnejo s Sabotina. Kulturno društvo Sabotin iz Štmavra je minulo nedeljo izpeljalo čistilno akcijo, na kateri se je zbralo približno trideset otrok in odraslih. Najprej so se odpravili na čiščenje robov cest, ki so speljane po vasi, zatem so šli še do krajev, kjer pohodniki parkirajo svoje avtomobile. Med njimi se na žalost še vedno najdejo tudi takšni, ki najrazličnejše odpadke pustijo ob svojih vozilih, namesto da bi jih ponesli s sabo domov. Po besedah Štmavrcev se je v zadnjih časih število pohodnikov povečalo, posledično se tudi po pobočjih Sabotina opazi več smeti kot v prejšnjih letih.