Počilo v Raštelu

Gorica se je spet spremenila v filmski set. Po filmu o Mussoliniju danes v Raštelu gostijo še ekipo, ki snema film La rosa dell’Istria. Film govori o eksodusu Istranov in bo na ogled na kanalu Rai 1 po vsej verjetnosti ob dnevu spomina, 10. februarja 2024. Režiserka je Tizana Aristarco. Snemalna ekipa se je v prejšnjih dneh mudila tudi v Mošu in Gradišču, 6. oktobra pa bodo snemali še v goriških ulicah Mameli in Rotta. Med današnjim snemanjem so posredovali tudi goriški gasilci. Občan, ki naj bi stanoval v grajskem naselju, je namreč slišal pok in videl, da se je iz Raštela dvigal dim. Gasilci so takoj pridrveli na kraj, kjer pa so ugotovili, da je šlo le za filmski efekt ...