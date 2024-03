Pod krožiščem gradijo podhod

Do jutri bo novo krožišče med drevoredoma San Marco in Cosulich, glede katerega na tržiški občini opozarjajo, da se nahaja na najsevernejši točki Jadranskega morja, dobilo podhod za pešce in kolesarje.

V noči na današnji dan so se lotili vgrajevanja pod cestišče betonskega ogrodja bodočega podhoda, ki bo dolg 36 metrov. Takoj zatem se bo začelo urejanje vpadnic in samega krožišča, ki bo prispevalo k večji pretočnosti prometa v eni izmed najbolj obremenjenih točk v Tržiču, hkrati bo zagotovilo tudi večjo varnost za pešce in kolesarje.

Da bi lahko gradbeni delavci varno opravili svoje delo, bo območje do jutri ob 6. uri zaprto za promet. S tržiške občine zato svetujejo avtomobilistom, naj se danes raje poslužujejo avtocestnega odseka med Moščenicami in Redipuljo, saj bo promet v mestu zaradi zaprtja nastajajočega krožišča predvidoma zelo obremenjen.