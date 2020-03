Pod spomenikom začeli z gradnjo muzejske sobe

Pod spomenikom padlim v NOB na vaškem trgu v Števerjanu je stekla gradnja muzejske sobe, ki bo posvečena padlim v partizanskih vrstah in hkrati vsem ostalim žrtvam druge svetovne vojne iz števerjanske občine. Gradbena dela so se začela pred nekaj dnevi, izvaja jih podjetje D’Agaro iz Ville Santine v Karniji.

»Muzej bomo uredili v sobi, ki sicer že obstaja, saj so jo zgradili skupaj s spomenikom leta 1948. Vhod vanjo se nahaja nasproti vhoda v Formentinijev grad,« pravi števerjanski podžupan Marjan Drufovka in pojasnjuje, da je bila soba pred začetkom del v dokaj slabem stanju, saj ni bila uporabljena preko sedemdeset let. Gradbeni delavci so že utrdili podporne zidove, na novo so fugirali reže med kamenjem in opravili še vrsto zidarskih del. Med gradbenimi deli so opazili, da s spomenika nad sobo v notranjost sobe pronica voda, tako da na števerjanski občini že iščejo ustrezno rešitev za nepričakovano težavo. »Spomenik je zgrajen iz kamenja, zaradi česar moramo težavo rešiti tako, da ohranimo sedanji videz objekta,« opozarja Drufovka in razlaga, da so gradbeni delavci na podu bodoče muzejske sobe že dogradili drenažo, ki bo kakorkoli prispevala k reševanju težav z vlago.

Zidarska dela, ki jih ravnokar izvaja podjetja D’Agaro bodo predvidoma trajala še dva tedna, zatem bodo morali kot rečeno poskrbeti še za rešitev težav z vodo, ki pronica v sobo. Sredstva za ureditev muzeja so prejeli na podlagi deželnega razpisa za ovrednotenje vaških jeder v goratih območij iz leta 2017, na podlagi katerega sta bila za občine z manj kot 30.000 prebivalci skupno na voljo dva milijona evrov. Števerjanska občina je na podlagi razpisa prejela 300.000 evrov, s katerimi so že obnovili nekaj zidov v bližini cerkve.