Pod zvezdami o meji in odraščanju

Tudi če si doma po televiziji lahko ogledamo razne filme in druge prireditve, je letni kino ohranil svoj čar in se ljudje radi odzovejo na vabila prirediteljev. Tako je bilo tudi v četrtek zvečer na dvorišču doma Andreja Budala v Štandrežu, kjer se je zbralo lepo število ljubiteljev filma. Prireditelja, kulturno društvo Oton Župančič in Kinoatelje, sta poskrbela za primerno razporeditev stolov in upoštevanje varnostne razdalje, publiki pa sta ponudila dva filma: dokumentarec GO-VID Ko vidiš spet mejo - Quando riappare il confine in celovečerec Ne pozabi dihati.Udeležence večera je uvodoma nagovorila predsednica štandrežkega društva Nataša Paulin. S podobnimi večeri, je dejala, želi društvo ovrednotiti lepo prizorišče doma Adreja Budala, po drugi strani pa je izpostavila željo po združevanju dveh svetov, ki se v naših krajih prepletata in izmenjujeta svoje narodnostno in kulturno izročilo. V imenu Kinoateljeja je spregovorila Majda Bratina, ki je obrazložila cilj prireditve in uvedla v filma. Avtorjema dokumentarca, Sari Terpin in Carlu Ghiu, se je zahvalila za lep in pomenljiv prikaz dogajanja na zamreženem goriškem Trgu Evrope-Transalpina med koronavirusom, ki je čez noč ločil Gorico od Nove Gorice.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.