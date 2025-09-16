Pod zvezdami zaživela vizionarska modna pripoved Benedetti Life

V okviru Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica - Gorica je v Novi Gorici pod zvezdami zaživela pripoved, ki presega modne okvirje in odpira ključna vprašanja našega časa. Ko se po odru sprehodijo kreacije Benedetti Life, ne gre zgolj za modo – gre za celostno umetniško izkušnjo, ki nagovarja srce in zavest.

Pod režijskim vodstvom Nikole Zavišića in z izjemnimi plesalci MN Dance Company je nastala večplastna uprizoritev, ki je prepletla modo, gledališče, gib in zvok. Avtorsko glasbo posebej za ta dogodek je ustvaril Anže Igličar (Proteus Noir). Dogodek ni bil zgolj estetski spektakel – bil je močan umetniški izraz. Pripoved je občinstvo popeljala od hladne industrijske realnosti, skozi temne slutnje apokalipse, vse do renesančnega preporoda – vizije prihodnosti, zgrajene na svetlobi, sočutju in trajnostnih inovacijah.

Oblikovalka Matea Benedetti, pionirka etične in trajnostne mode, je s svojimi inovativnimi materiali – usnjem iz oliv in ananasa, tkaninami iz alg, evkaliptusa, odpadkov in recikliranih virov – znova dokazala, da moda ni zgolj trend, temveč lahko postane orodje za trajnostni razvoj.

Eden izmed vrhuncev večera je bila preobrazba starih oblačil Mance Košir in dr. Jane Goodall v osupljivi visokomodni kreaciji – simbol ponovne uporabe, spoštovanja in novih začetkov. Benedetti je za Heineken, ki uteleša odprtost, svetovljanstvo in ustvarjalnost, oblikovala dve unikatni visokomodni obleki iz pločevink. Na modni pisti ju je v vsej svoji izraznosti, s karizmo, drznostjo in prisotnostjo za Benedetti Life nosila Zala Djurić. S tem je Heineken poudaril svojo zavezanost kreativnosti in sodobni urbani energiji.

Med izstopajočimi gosti so bile tudi Helena Blagne, ki je zablestela v beli kreaciji iz recikliranih plastenk, baletka Assija Sultanov, poseben čustveni vrhunec je prinesel tudi nastop Borisa Benka iz dua Silence.

Dogodek je dodatno obogatila Lara Komar, ki je vodila podelitev nagrad mladim oblikovalcem v okviru natečaja »From Waste to Beauty«.

Večer se je simbolično zaključil z nastopom gledališke skupine Šavrini in Anka Šavrinke, katere članice, vse starejše od 75 let, so se samozavestno sprehodile po pisti v majicah z jasnim sporočilom: “DON’T HARM, JUST CHARM.”