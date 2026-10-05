Podgorski štruklji in nove noše v znamenju dediščine

V Podgori je včerajšnji dan potekal v znamenju kulinarične tradicije ter pevske in oblačilne dediščine. Prosvetno društvo Podgora je pred cerkvijo sv. Justa mučenca pripravilo šesto tekmovanje podgorskih štrukljev in štrudljev, ob vaškem prazniku pa predstavilo tudi nova moška oblačila pevskega zbora.

V kategoriji podgorskih štrukljev je prvo mesto osvojila Claudia Macuz, drugo pa Carlotta Nanut in Daniel Peteani. V kategoriji štrudljev je zmagala Sabina Zavadlav. Tekmovalci so sladice oddali pred jutranjo mašo, po njej pa so jih obiskovalci pokušali in glasovali za svoje favorite. Zmagovalce so razglasili po popoldanski vaški procesiji.

Kot je poudarila napovedovalka Nika Devetak, je imel letošnji praznik poseben pomen, saj je potekal v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine. V ta okvir se je vključila tudi predstavitev novih oblačil podgorskih pevcev, pri katerih so izhajali iz zgodovinskih zgledov.

Oblačila se zgledujejo po noši Goričanov s konca 18. in začetka 19. stoletja. Podobno opravo so pozneje nosili tudi pevci podgorskega zbora, o čemer pričajo fotografije z začetka 20. stoletja. Prav te so bile izhodišče za poustvarjanje oblačil: pri izdelavi so upoštevali tradicijo, kroj pa prilagodili sodobni rabi.

Novo opravo sestavljata rdeč volnen telovnik in bel volnen suknjič z dvojnim zapenjanjem. Izdelavo so zaupali krojaštvu Rožman iz Brežic. Društvo je sredstva pridobilo na lanskem razpisu Dežele Furlanije - Julijske krajine za nakup oblačil za pevske zbore.