Po Trstu so se pojavili plakati deželnega odbornika Pierpaola Robertija, v petek pa se bo desnosredinska koalicija prvič skupno predstavila na Pomorski postaji. Dva dogodka, ki v ospredje postavljata isto vprašanje: kdo bo nasledil Roberta Dipiazzo na čelu občine? Medtem ko je levosredinski tabor z Mitjo Gialuzom že začel predvolilno kampanjo, desna sredina imena skupnega kandidata še ni razkrila. Robertijevi plakati so spodbudili ugibanja o morebitni kandidaturi. Zato smo ga vprašali, kaj pomenijo in ali se z njimi že spušča v volilno tekmo. Odgovoril je le, da gre za osebno pobudo.

Petkovo srečanje na Pomorski postaji (ob 18.30) ne bo namenjeno predstavitvi županskega kandidata. Kot pojasnjujejo predstavniki treh glavnih koalicijskih strank, bo to predvsem priložnost za pregled dosedanjega dela, pogovor o nadaljnjih korakih in predstavitev skupne politične usmeritve. Obenem želijo pokazati, da desnosredinski partnerji kljub še odprtemu vprašanju kandidature ostajajo povezani.

Pokrajinska koordinatorka Bratov Italije Nicole Matteoni pravi, da se ji ne zdi primerno, da bi kandidata predstavili, dokler mestni svet ni še sprejel proračun za prihodnja tri leta. Po njenem mnenju je treba spoštovati institucionalni čas. Tudi možnost, da bi se za župansko mesto potegoval predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga, ostaja odprta. »Gre za zelo občutljivo vprašanje,« pravi Matteoni, ki meni, da tudi Fedriga čaka na razplet nekaterih zadev.

Matteonijeva se je odzvala tudi na Robertijeve plakate. Po njenih besedah gre lahko zgolj za osebno pobudo. Sama je v preteklosti plačala plakate ob obletnici vrnitve Trsta Italiji, zato v takšni potezi ne vidi nujno napovedi kandidature. Med imeni, ki se omenjajo v političnih krogih, je poleg Fedrige in Robertija tudi deželna odbornica Alessia Rosolen. Po političnih kuloarjih pa se omenja tudi ime miljskega župana Paola Polidorija.

Pokrajinski sekretar stranke Naprej, Italija! Alberto Polacco poudarja, da se desni sredini ne mudi z razkritjem kandidata. »Nimamo tolikšne potrebe, da bi ga predstavili že zdaj, kot jo ima levosredinski tabor,« pravi. Če se Fedriga ne bo odločil za kandidaturo, je po njegovih besedah na voljo več imen, saj ima koalicija dovolj močno politično zaledje. Polacco tudi ne meni, da bi Gialuz zaradi zgodnejšega začetka kampanje pridobil odločilno prednost; ob tem je kritičen do nekaterih njegovih javnih potez v zadnjih tednih.