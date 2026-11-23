Letos je do novembra pri goriškem združenju SOS Rosa, ki pomaga ženskam, izpostavljenim nasilju, pomoč poiskalo 194 žensk. Med njimi jih je 51 odstotkov imelo otroke. Tudi lani je imela otroke skoraj polovica od 187 žensk, ki so se obrnile na združenje. Te številke odpirajo tudi vprašanje, kako nasilje doma doživljajo otroci. Njihovim stiskam je Občina Sovodnje ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami posvetila večer z naslovom Tihi otroški glasovi: ko dom ni varno zatočišče, ki je potekal v sredo v sovodenjski dvorani ZKB Trst Gorica.

Podatke je predstavila psihologinja Cristina Ziani iz združenja SOS Rosa, katerega delovanje zaobjema predvsem ozaveščanje in preprečevanje nasilja ter pomoč žrtvam preko psihološkega svetovanja, podporne skupine in v nujnih primerih tudi namestitve žensk ter njihovih mladoletnih otrok v varne nastanitve. Med oblikami nasilja, o katerih so poročale ženske, ki so pri SOS Rosa poiskale pomoč, je bilo najpogostejše psihično nasilje. Sledili so fizično, spolno in ekonomsko nasilje ter zalezovanje. Večje število žensk, ki poiščejo pomoč, po besedah Ziani samo po sebi še ne kaže na porast nasilja. Ker se o njem danes več govori, ženske lažje spregovorijo o svojih izkušnjah in se pogosteje odločijo poiskati pomoč ali nasilje prijaviti.

Goriško prostovoljno združenje od leta 2002 ozavešča javnost o nasilju nad ženskami in pomaga tistim, ki ga doživljajo. Ženskam nudi psihološko svetovanje in možnost vključitve v podporne skupine. Kadar je treba poskrbeti za njihovo takojšnjo varnost, združenje ženskam in njihovim mladoletnim otrokom zagotovi tudi varno nastanitev.

Po srečanju je sledilo še odkritje rdeče klopi v občinskem parku. Rdeča klop, simbol boja proti nasilju nad ženskami, je trajen opomnik na problematiko nasilja in na pomen ozaveščanja.