Športni delavec Sandro Corva je letošnji prejemnik štandreške nagrade Klas, ki jo podeljujeta kulturno društva sKultura 2001 in župnija sv. Andreja apostola. Svečana podelitev bo v nedeljo, 29. novembra, ob 11.30, in sicer po maši v čast vaškega zavetnika, ki se bo začela ob 10.30.

Sandro Corva, rojen leta 1953, je od mladih nog predan športu. V otroških letih je igral nogomet pri Juventini. »Moj nono Pepi Brajnik je bil med ustanovitelji in nato predsednik Juventine, moj oče Giorgio pa je bil več let društveni tajnik,«pravi Corva in pojasnjuje, da se je v najstniških letih približal odbojki in jo igral pri športnem društvu Dom v Gorici. »Ko smo izvedeli, da bodo v Štandrežu zgradili telovadnico, smo se s prijatelji odločili, da bomo postavili na noge svojo ekipo. Najprej smo igrali pod okriljem Juventine, nato smo leta 1983 ustanovili odbojkarski klub Val,« razlaga Corva, ki je bil v novem štandreškem odbojkarskem društvu najprej igralec, nato trener, spremljevalec, odbornik in predsednik. Za doprinos k razvoju odbojke v Furlaniji - Julijski krajini so mu ob letošnji 80-letnici zveze Fipav podelili priznanje za življenjsko delo. Corva je sicer tudi član izvršnega odbora ZSŠDI, pred leti je bil član odbora zadruge Primorski dnevnik, dva mandata je bil tudi rajonski svetnik v Štandrežu.

Organizacijsko in drugo pomoč je večkrat zagotovil tudi štandreški sekciji ANPI-VZPI, še zlasti, ko je bila med najbolj dejavnimi člani njegova mama Vilma, bivša taboriščnica in borka za svobodo, ki je tudi sama prejela priznanje Klas leta 2010. D.R.