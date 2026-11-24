V današnjem (24. november) Primorskem dnevniku lahko berete novo številko priloge Šport plus.

Pri košarki smo v ospredje postavili osmo zaporedno zmago Jadrana, pri nogometu peto pozitivno tekmo Juventine, pa tudi pogovor z Ivanom Kocmanom o Krasu, ki igra v sredo pokal. Pri odbojki tekme konca tedna. Na šestih straneh priloge boste seveda lahko brali tudi o mednarodnih dogodkih konca tedna.

Za tedenski komentar v rubriki Bridge & Roll še naprej skrbi športni komentator Sergio Tavčar. Goran Čuk se je tokrat pogovoril s košarkarjem Bora Lucasom Jakinom, Tadeja Gergolet pa skrbi za višješolske portrete (tokrat je predstavila nogometašico Sofio Babic). Tudi v letošnji sezoni Peter Verč ureja rubriko Ta je dobra.